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В США скончался знаменитый блюзмен Тони Джо Уайт

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Стали известны причины смерти знаменитого композитора, исполнителя и певца Джо Уайта.

Из США пришли печальные известия в возрасте 75 лет ушел из жизни известный на весь мир блюзмен Тони Джо Уайт.

Композитор и исполнитель блюза Тони Джо Уайт скончался от сердечного приступа 24 октября. Его сын сообщил, что до этого отец чувствовал себя хорошо и ни на что не жаловался.

Тони Джо Уайт выпустил свой первый альбом в 1968 году и с тех пор не прекращал заниматься музыкой. Его песни исполнял не только он сам, но и Тина Тернер, Рэй Чарльз, Элвис Пресли и другие исполнители.

Видео: YouTube

Фото: свободные источники

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Категории: Лента новостей Мировые новости Культура Музыка

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