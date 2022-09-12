Концерт "Forrest Gump и Дядя Миша" состоится 8 апреля в ресторане Noisy River. Начнется мероприятие в 20:00. Возрастное ограничение: 6+.

Группа Forrest Gump представляет блюзовую сцену Петербурга. Объединение возникло в 1999 году. Бессмертный его лидер, вокалист и бас-гитарист – Василий Ковалев, а гитарист – Виталий Силантьев. С 2007 года за барабанами Игорь Левкин.

С Forrest Gump 15 лет сотрудничает саксофонист Дядя Миша, он известен как музыкант группы "ДДТ". Коллектив исполнит блюз авторов Freddie King, BB King, Stevie Ray Vaughan, Willie Dixon, Maddie Waters, Little Walter, John Lee Hoover, Jimmy Reed и Robert Johnson в своей интерпретации.

Фото: noisyriver.ru