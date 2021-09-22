Концерт "Forrest Gump и Дядя Миша" пройдет 14 октября в ресторане Noisy River. Стартует мероприятие в 20:00. Возрастное ограничение: 6+.

Forrest Gump является ярким представителем блюзовой сцены Петербурга. Группа выступает на таких площадках города, как JFC, Dom7, Jimi Hendrix, Jagger, "Башни", "Порт-Артур". С объединением продолжительное время сотрудничает Дядя Миша – саксофонист, известный как музыкант группы "ДДТ". Они вместе исполняют традиционный блюз авторов Freddie King, BB King, Stevie Ray Vaughan, Willie Dixon, Maddie Waters, Little Walter, John Lee Hoover, Jimmy Reed, Robert Johnson, T-Bone Walker в своей интерпретации. Фото: vk.com