В США скончалась экс-солистка группы "Банд'Эрос" Рада

Появились подробности смерти певицы

Сегодня, 14 сентября, в СМИ появилась информация, что скончалась бывшая солистка группы "БандЭрос" Рада.

По неподтвержденной информации, девушка умерла от кровоизлияния в мозг. Перед смертью она находилась какое-то время в коме. Медики боролись за ее жизнь, но их усилия оказались тщетными.

Рада (Родика Васильевна Змихновская, в девичестве — Крышмару) закончила Московский гуманитарный университет, куда приехала учиться по путевке Черновицкой области. Во время учебы она познакомилась со своим мужем Александром Змихновским. Рада участвовала во многих бизнес - проектах своего мужа. В группе "БандЭрос" девушка выступала с 2005 года по 2007 год.

Видео: Piter.TV

Фото: Instagram/peopletalkru