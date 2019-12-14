В США разработают новую МБР за 13 млрд долларов

Сумма почти в два раза превышает весь бюджет Министерства России за 2020 год.

Американская компания получит 13 млрд долларов на разработку ракеты на замену МБР Minuteman III, которая стояла на вооружении с 1970 года.

Деньги на научно-исследовательские работы будут выделены по частям до 2025 года. После, потребуется еще 7,3 млрд долларов на завершение этапа исследований. Так, первая ракета может поступить на вооружение в 2029 году.

Общая стоимость, по данным СМИ, составит примерно 81,8 млрд долларов. Отмечается, что сумма почти в два раза превышает весь бюджет Министерства России за 2020 год, который составляет 29,77 млрд долларов. Минобороны США должно заключить контракт с военно-промышленной корпорацией Northrop Grumman Corp с июля по сентябрь.