Российский президент Владимир Путин намерено кашлял на встрече с его американским коллегой Дональдом Трампом в ходе совместной встречи в 2019 году. Так считает экс-советник главы США Фиона Хилл, чьи слова в своих мемуарах представила бывший пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм.
По словам Хилл, Путин таким образом пытался спровоцировать известную боязнь микробов своего коллеги.
Это полная чушь.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Напомним, встреча президентов состоялась 28 июня 2019 года на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке.
Выход мемуаров Гришэм под заголовком "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа", запланирован на 5 октября.
Ранее Песков ответил на слова о "привлекательной переводчице" Путина на встрече с Трампом.
Фото: kremlin.ru
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