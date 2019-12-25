Речь идет о встречи глав государств на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке в 2019 году.

Российский президент Владимир Путин намерено кашлял на встрече с его американским коллегой Дональдом Трампом в ходе совместной встречи в 2019 году. Так считает экс-советник главы США Фиона Хилл, чьи слова в своих мемуарах представила бывший пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм.

По словам Хилл, Путин таким образом пытался спровоцировать известную боязнь микробов своего коллеги.

Это полная чушь. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, встреча президентов состоялась 28 июня 2019 года на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке.

Выход мемуаров Гришэм под заголовком "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа", запланирован на 5 октября.

Ранее Песков ответил на слова о "привлекательной переводчице" Путина на встрече с Трампом.

Фото: kremlin.ru