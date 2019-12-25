В СПбГУ закрывают программу "Свободные искусства и науки"

Мазин написал, что учебный год 2022/23 станет последним в истории факультета свободных искусств.

В СПбГУ закроют образовательную программу "Свободные искусства и науки". Об этом стало известно из телеграм-канала преподавателя факультета Виктора Мазина.

Мазин написал, что учебный год 2022/23 станет последним в истории факультета свободных искусств. Он добавил, что на программу приезжали люди из Токио, Чикаго, Белграда, Пекина и других городов. Новые студенты не смогут обучаться по программе Liberal Arts – это международная система университетского обучения, которая предполагает изучение междисциплинарных гуманитарных направлений.

Напомним, Кудрин рассказал, зачем России нужен университет свободных искусств и наук. По его словам, России необходим рывок, который она может осуществить за счёт "свободного, инновационного, критического мышления, командной работы, креативности". Кудрин отмечает, что специалистов, у которых развиты данные навыки, готовят в программах свободных искусств и наук. В июле этого года Алексей Кудрин уволился из СПбГУ по собственному желанию.

Ранее мы писали, что институт теологии появился в СПбГУ. По словам Кропачева, при создании Университета в 1724 году одним из первых факультетов был теологический. Тот факт, что сегодня снова начали преподавать теологию, подтверждает, что спустя почти 300 лет мы возвращаемся к истокам, добавил Кропачев.

Фото: Piter.tv

