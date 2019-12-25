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Институт теологии появился в СПбГУ
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Институт теологии появился в СПбГУ

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По словам Кропачева, при создании Университета в 1724 году одним из первых факультетов был теологический.

В понедельник, 10 октября, Санкт-Петербургский государственный университет совместно с епархией создал институт теологии. Митрополит подарил вузу икону апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Об этом рассказали в пресс-службе вуза. 

Ректор Николай Кропачев и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий подписали соглашение о появлении института. В пресс-службе добавили, что договорились о "конкретных формах взаимодействия в деле духовно-нравственного образования и воспитания студенческой молодежи".

По словам Кропачева, при создании Университета в 1724 году одним из первых факультетов был теологический. Тот факт, что сегодня снова начали преподавать теологию, подтверждает, что спустя почти 300 лет мы возвращаемся к истокам, добавил Кропачев. 

Фото: Вконтакте / СПбГУ
 

Теги: кропачев, митрополит, спбгу, теология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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