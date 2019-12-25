В СПЧ готовы оказать поддержку задержанным в Белоруссии россиянам

После задержания россиян в Белоруссии возбуждено дело о подготовке теракта.

В Совете по правам человека при президенте РФ готовы оказать поддержку задержанным в Белоруссии россиянам. Соответствующее заявление сделал председатель СПЧ Валерий Фадеев.

Если мы поймем, что есть ущемление прав российских граждан, мы будем этой темой заниматься. Валерий Фадеев, председатель СПЧ

Он добавил, что сейчас имеющейся информации для принятия решений недостаточно, поэтому совет наблюдает за развитием событий.

Ранее мы писали, что после задержания россиян в Белоруссии возбуждено дело о подготовке теракта. Об этом сообщили представители Совета Безопасности. Государственный сектерарь республики Андрей Равков заявил, что все задержанные подозреваются в подготовке террористических актов в Белоруссии. Уголовное дело возбуждено по статье подготовки террористического акта.