Опубликована расшифровка разговора экипажа Ан-148

Разговор экипажа АН-148 опубликован в сети. Однако истинная причина падения самолета осталась по-прежнему неизвестна.

"Росбалт" опубликовал разговор пилотов самолета Ан-148, который потерпел крушение 11 февраля 2018 года. Ранее мы сообщали, что специалисты расшифровывают последнюю запись бортового самописца.

Полная расшифровка разговора экипажа АН-148

Командир воздушного судна: Вверх! В-о-от.

Второй пилот: Сейчас-сейчас.

КВС: А ты вни…

ВП: Вообще фигня какая-то!

КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это.... А ты наоборот - вниз.

ВП: Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в виду все остальное. Так, контролируем все!

КВС: Все, все хорошо.

ВП: Все, скорость нормализовалась.

Стоит отметить, что несмотрян на "все хорошо" воздушное судно продолжало падать.

Автоинформатор: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Оп-оп-оп … 390!

КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

Автоинформатор: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Да потому что, что хорош *******, 200 скорость!

КВС: Высота! Высота! Высота!

Автоинформатор: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead! (Местность впереди! Местность впереди! ПОДТЯГИВАТЬ! Рельеф впереди).

КВС: Вверх!

Автоинформатор: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!

КВС: Все, (нецензурная брань)

На этом запись завершилась.

11 февраля, после вылета из Домодедово спустя 2 минуты пропал с радаров самолет АН-148 Саратовских авиалиний.

По некоторым данным самолет был грузовой. По другим данным на борту могли находиться 71 человек, 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Крушение произошло в Раменском районе Московской области.

Видео: YouTube/Иннокентий Гаркаликов