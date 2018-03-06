Опубликована расшифровка разговора экипажа Ан-148

"Росбалт" опубликовал разговор пилотов самолета Ан-148, который потерпел крушение 11 февраля 2018 года. Ранее мы сообщали, что специалисты расшифровывают последнюю запись бортового самописца.
Полная расшифровка разговора экипажа АН-148
Командир воздушного судна: Вверх! В-о-от.
Второй пилот: Сейчас-сейчас.
КВС: А ты вни…
ВП: Вообще фигня какая-то!
КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это.... А ты наоборот - вниз.
ВП: Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в виду все остальное. Так, контролируем все!
КВС: Все, все хорошо.
ВП: Все, скорость нормализовалась.
Стоит отметить, что несмотрян на "все хорошо" воздушное судно продолжало падать.
Автоинформатор: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Оп-оп-оп … 390!
КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!
Автоинформатор: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Да потому что, что хорош *******, 200 скорость!
КВС: Высота! Высота! Высота!
Автоинформатор: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead! (Местность впереди! Местность впереди! ПОДТЯГИВАТЬ! Рельеф впереди).
КВС: Вверх!
Автоинформатор: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!
КВС: Все, (нецензурная брань)
На этом запись завершилась.
11 февраля, после вылета из Домодедово спустя 2 минуты пропал с радаров самолет АН-148 Саратовских авиалиний.
По некоторым данным самолет был грузовой. По другим данным на борту могли находиться 71 человек, 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Крушение произошло в Раменском районе Московской области.
Видео: YouTube/Иннокентий Гаркаликов