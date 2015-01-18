В СФ предлагают разрешить использовать маткапитал на ремонт жилья

Материнский капитал на российской территории стоит разрешить использовать на косметический и капитальный ремонт жилья. Такое мнение в беседе с журналистами новостного агентства "ТАСС" высказала член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина. Парламентарий из верхней палаты уточнила, что считает данную меру поддержки населения логичной, ее следует добавить в перечень допустимых расходов в качестве насущной для семей проблемы, требующей решения. Сейчас многие граждане просят властей разрешить им направлять денежные средства не только на ипотеку, но и на погашение обычных кредитов, взятых на лечение или неотложные нужды.

Также важным пунктом мог бы стать ремонт, как косметический, так и капитальный, ведь от состояния жилья напрямую зависит комфорт и безопасность семьи. Евгения Уваркина, сенатор

Законодатель добавила, что политикам важно также рассмотреть возможность приобретения за счет средств материнского капитала автомобиля отечественного производства. Речь идет о том, что машина явлется необходимым средством передвижения для семей, так как родителям нужно отвозить детей в образовательные учреждения, поликлинику, на дополнительные занятия в кружки и секции.

