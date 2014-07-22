В Ржевском лесопарке готовят лыжную трассу для спортсменов и жителей района

В Красногвардейском районе Петербурга готовят лыжную трассу для любителей спорта. С помощью специальной техники накануне, 3 декабря, расширили аллеи и сформировали снежное полотно. Об этом сообщили в официальной группе административной единицы города.
Трасса понравится любителям свободного стиля. А вот тем, кто предпочитает классический стиль передвижения, придется подождать. Высота и плотность снежного покрова пока не позволяет использовать тяжелое оборудование.
На данный момент первая часть прокладываемого пути составляет 2,5 километра. В будущем планируется увеличить трассу.
Ранее на Piter.tv сообщили, что провозить большой спортивный инвентарь в электричке можно будет бесплатно в зимний сезон.
Фото: Красногвардейский район Санкт-Петербурга (ВКонтакте)
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