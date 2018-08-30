В Рязанской области загорелся цех завода "Эластик"

СМИ сообщили о пяти погибших. В ГУ МЧС рассказали о пострадавших.

Пожар возник в производственном цеху завода "Эластик", расположенного на территории Шиловского района Рязанской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МЧС России. Согласно предварительным данным от экстренных служб, есть пострадавшие. Речь может идти о трех пациентах. СМИ сообщают о гибели как минимум пятерых человек. На данный момент местные власти сформировали штаб по ликвидации последствий чрезвычайного положения на предприятии. На место инцидента выехал губернатор российского региона Павел Малков.

Создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Шиловском районе. Туда вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. Губернатор Павел Малков выехал на место происшествия. оперштаб

В настоящее время уточняется, что здание цеха полностью разрушено. Оперативный штаб региона сообщил СМИ, что ориентировочно в 10.30 часов утра 15 августа на одном из предприятий Шиловского района произошло возгорание в одном из производственных цехов. Пострадавшие направлены в районную больницу. Сейчас оперативные ведомства работают на месте происшествия. В Telegram-канале BAZA говорится о том, что взрыв зафиксирован в помещении, в котором изготавливался порох. Предварительной причиной происшествия может быть нарушение техники безопасности. С объекта экстренные службы эвакуировали свыше сотни сотрудников. Специалисты не исключают, что под завалами могут находиться еще люди. К ним доступ затруднен.

