В Русском музее откроется выставка картин Василия Сурикова

Уже сейчас можно забронировать билеты в музеи, даже если планируете побывать там в будущем году.

Русский музей совместно с Третьяковской галереей подготовил выставку работ Василия Сурикова к 175-летию со дня рождения художника. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры России.

В столице и городе на Неве можно будет увидеть свыше 100 произведений живописца. Так, в коллекцию вошли полотна "Меншиков в Березове", "Взятие снежного городка", "Покорение Сибири Ермаком", "Переход Суворова через Альпы" и "Степан Разин".

Уже сейчас можно забронировать билеты в музеи, даже если планируете побывать там в будущем году. Единый выставочный план доступен для пользователей портала "Культура.РФ".

Ранее на Piter.tv: В Артиллерийском музее открылась выставка, на которой можно узнать про Новый год в период ВОВ.

Фото: Телеграм / комитет по культуре Санкт-Петербурга