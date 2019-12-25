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В Артиллерийском музее открылась выставка, на которой можно узнать про Новый год в период ВОВ
Сегодня, 12:38
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В Артиллерийском музее открылась выставка, на которой можно узнать про Новый год в период ВОВ

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Даже на грани жизни и смерти жители городов устанавливали елки, украшали дома игрушками.

В  Артиллерийском музее  петербуржцам расскажут, как во время Великой Отечественной войны отмечали Новый год. На выставке представлены редкие фото, которые сделали фронтовые корреспонденты. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург". 

Даже на грани жизни и смерти жители городов устанавливали елки, украшали дома игрушками, которые делали своими руками, наряжались в костюмы. В детских садах проводили новогодние утренники. 

Люди старались друг другу дарить подарки. Чаще всего это были открытки. Например, в московское издательство выпустило 300 тыс. экземпляров. Также жители страны в Новый год обменивались теплыми вещами, кисетами, сладостями. Бойцы дарили друг другу самодельные зажигалки и алюминиевые ложки.

Ранее на Piter.tv: Музей воды на Шпалерной проведет для школьников новогоднее представление.

Фото: ВКонтакте / Военно-исторический музей артиллерии

 

Теги: артиллерийский музей, великая отечественная война, выставка, история, куда сходить в петербурге, новый год
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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