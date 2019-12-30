В четверг, 23 января, стало известно о том, что в Русском музее покажут работы ленинградских экспрессионистов. Об этом сообщает "Город+" со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.
Планируется, что на экспозиции представят около сотни работ 59 художников и скульпторов. Выставку назвали "Эхо экспрессионизма.
Пресс-служба музея отметила, что выставка продлится до 9 марта 2020 года.
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Фото:pixabay
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