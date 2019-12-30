На выставке представят больше двух сотен работ 59 художников и скульпторов.

В четверг, 23 января, стало известно о том, что в Русском музее покажут работы ленинградских экспрессионистов. Об этом сообщает "Город+" со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

Планируется, что на экспозиции представят около сотни работ 59 художников и скульпторов. Выставку назвали "Эхо экспрессионизма.

Пресс-служба музея отметила, что выставка продлится до 9 марта 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что студенты и Татьяны смогут 25 января бесплатно посетить музей железных дорог России.

Фото:pixabay