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В Русском музее покажут работы ленинградских экспрессионистов
Сегодня, 12:19
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IRINA_CHALKINA

В Русском музее покажут работы ленинградских экспрессионистов

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На выставке представят больше двух сотен работ 59 художников и скульпторов.

В четверг, 23 января, стало известно о том, что в Русском музее покажут работы ленинградских экспрессионистов. Об этом сообщает "Город+" со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

Планируется, что на экспозиции представят около сотни работ 59 художников и скульпторов. Выставку назвали "Эхо экспрессионизма.

Пресс-служба музея отметила, что выставка продлится до 9 марта 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что студенты и Татьяны смогут 25 января бесплатно посетить музей железных дорог России.

Фото:pixabay

Теги: выставка, культура, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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