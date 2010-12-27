В Русско-Высоцком поселке умер 9-летний мальчик, который надышался газом из дезодоранта

В Ломоносовском районе ребенок сделал смертельную "затяжку" газом из баллончика с дезодорантом.

В Ломоносовском районе в результате несчастного случая умер 9-летний ребенок. Инцидент произошел в поселке Русско-Высоцкое около трех часов дня 2 ноября.

Отец мальчика, вернувшись после работы, обнаружил сына уже без сознания с полиэтиленовым пакетом у рта. Мужчина сразу вызвал машину скорой помощи и попытался реанимировать ребенка. Однако, приехавшие медики смогли только констатировать смерть третьеклассника.

По предварительной версии, мальчик надышался газом из-под дезодоранта. Баллончик обнаружили рядом с телом погибшего. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Правоохранительные органы будут разбираться в ситуации. Известно, что семья, в которой рос школьник, была благополучная. Мать работает воспитательницей в детском саду.