Медучреждения не могут просить оплату за прививку от коронавируса.

В Росздравнадзоре разъяснили вопрос об оплате прививки от COVID-19. Журналистам "РИА Новостей" в пресс-службе ведомства рассказали, что вакцина не поступает в розничную продажу, поэтому медицинские учреждения, в которых ставятся прививки, не могут требовать с пациентов оплату за услуги.

Требование оплаты стоимости вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 является незаконным пресс-служба Росздравнадзора

Напомним, что вакцинацию населения могут проводить только те организации, которые получили лицензию на медицинскую деятельность. Согласно последней информации, по России сделать прививку от коронавируса можно в 3098 учреждениях и 427 мобильных пунктах. Также для данной услуги задействованы 1494 выездные бригады.

Росздравнадзор заявил о незаконности применения вакцины Pfizer до регистрации.

Фото: Piter.tv