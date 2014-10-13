В Росздравнадзоре разъяснили вопрос об оплате прививки от COVID-19. Журналистам "РИА Новостей" в пресс-службе ведомства рассказали, что вакцина не поступает в розничную продажу, поэтому медицинские учреждения, в которых ставятся прививки, не могут требовать с пациентов оплату за услуги.
Требование оплаты стоимости вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 является незаконным
пресс-служба Росздравнадзора
Напомним, что вакцинацию населения могут проводить только те организации, которые получили лицензию на медицинскую деятельность. Согласно последней информации, по России сделать прививку от коронавируса можно в 3098 учреждениях и 427 мобильных пунктах. Также для данной услуги задействованы 1494 выездные бригады.
Росздравнадзор заявил о незаконности применения вакцины Pfizer до регистрации.
Фото: Piter.tv
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