СМИ: В Ростовской области задержали главу администрации Азова

Глава администрации города Азова Ростовской области Владимира Ращупкина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.

Задержан мэр Азова Владимир Ращупкин.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что в Ростовской области по подозрению в превышении должностных полномочий задержан глава администрации города Азов Владимир Ращупкин.

Местный информационный портал "1RnD" сообщает, что, вероятно, дело связано вокруг конфликта из-за Петровского парка. Муниципальный земельный участок, который относился к зоне городских лесов, был сдан сначала в аренду, а затем его продали безработной горожанке, где позднее началось строительство жилого комплекса.

Фото: Администрация г.Азов