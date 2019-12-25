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СМИ: В Ростовской области задержали главу администрации Азова
Сегодня, 13:07
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СМИ: В Ростовской области задержали главу администрации Азова

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Глава администрации города Азова Ростовской области Владимира Ращупкина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.

Задержан мэр Азова Владимир Ращупкин.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что в Ростовской области по подозрению в превышении должностных полномочий задержан глава администрации города Азов Владимир Ращупкин. 

Местный информационный портал "1RnD" сообщает, что, вероятно, дело связано вокруг конфликта из-за Петровского парка. Муниципальный земельный участок, который относился к зоне городских лесов, был сдан сначала в аренду, а затем его продали безработной горожанке, где позднее началось строительство жилого комплекса.

Фото: Администрация г.Азов

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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