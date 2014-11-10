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В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 24 года назад

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Полиция нашли преступника, который скрывался от следствия.

Российские правоохранительные органы из Краснодарского края на территории Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 24 года назад. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она указала, что в ночь с 21 на 22 августа 2000 года злоумышленник  вместе с сообщником на улице Советской города Армавира остановили автомобиль "ВАЗ-21011". Действуя по предварительному сговору, мужчины попросили водителя отвезти их на карьер по добыче гравия. В хуторе Радищево Новокубанского района пассажиры напали на шофера и нанесли потерпевшему множественные удары. От полученных травм водитель скончался, а преступники скрылись на его автомобиле.

В результате оного из нападавших, 44-летнего жителя Армавира, сотрудники уголовного розыска задержали по горячим следам. В январе 2001 года фигурант расследования был осужден и приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Его коллега по криминальной деятельности скрылся. Далее его объявили в федеральный розыск. Оперативники установили, что  все эти годы фигурант уголовного дела проживал в Ростовской области. Он использовал поддельные документы. Сейчас мужчина заключен под стражу.

Более 100 нетрезвых водителей были задержаны на выходных в Петербурге и Ленобласти.

Фото и видео: Telegram / Ирина Волк

Теги: ирина волк, мвд, ростовская область, убийство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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