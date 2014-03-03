На окраине Обильненского сельского поселения загорелся камыш.

В Ростовской области тушат ландшафтный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, на окраине Обильненского сельского поселения загорелся камыш. Пламя распространилось на 800 квадратных метров. Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет. В тушении огня участвуют более 50 специалистов и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Также задействован вертолет Ми-8, который сбросил 126 тонн воды

Ранее мы сообщали, что в Краснодаре потушили пожар на складе.

Видео: МЧС России