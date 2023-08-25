В Ростовской области полицейскими пресечено производство фальсифицированной табачной продукции

Ирина Волк рассказала о том, что нелегальная продукция поступала в регионы страны.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции правоохранительных органов по Ростовской области пресечено незаконное производство, хранение и реализация табачной продукции без соответствующей маркировки. Соответствующее заявление сделала официальный представитель пресс-службы МВД России Ирина Волк. Она пояснила, что специалисты нашли во время обыска две технологические линии полного цикла, свыше117 тысяч пачек готовой продукции, более 400 тысяч неупакованных сигарет и сырье.

Один из злоумышленников арендовал и вместе с сообщником, который находился с нарушением миграционного законодательства, оборудовал в городе Морозовске помещение для производства сигарет. Нелегальный товар соучастники сбывали в нескольких регионах России. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Установлено, что в помещении цеха находились 12 граждан одного из государств Средней Азии. В отношении шестерых мигрантов составлены административные протоколы по статьям 18.8 и 18.10 КоАП. Дополнительно возбуждены уголвные дела по статям 171.1 и 322.1 УК РФ. В настоящее время двое предполагаемых организаторов незаконной предпринимательской деятельности находятся под стражей.

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Фото и видео: МВД Медиа