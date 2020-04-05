В Ростовской области на фоне коронавируса ввели запрет на охоту

Сообщение об этом губернатор региона Василий Голубев сделал в своем Instagram-аккаунте.

В Ростовской области запрещена охота, а также посещение лесов и охотничьих угодий. Как сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор области Василий Голубев, постановление правительства выпущено в дополнение к ранее принятым мерам. Запрет не касается профессиональной надзорной деятельности в этой сфере.

Отмечается, что среди ряда мер – запрет плановой госпитализации пациентов для проведения курсовой или программной терапии. Кроме того, запрещены плановые посещения поликлиник и амбулаторий. Это разрешено только в случаях, когда отсрочка посещения ухудшит состояние пациента или будет угрожать его здоровью.

Отметим, что с объявлением противокоронавирусных мер Василий Голубев выступал накануне с обращением. В своем Instagram-аккаунте он заявил о предстоящем введении ряда мер, в числе которых – займ для кредитов пострадавшим отраслям, снижение комиссии гарантийного фонда, скидка для арендаторов малого бизнеса и многие другие.

Ранее мы сообщали о том, что власти Республики Бурятия приняли решение продлить режим самоизоляции на территории региона до 30 апреля. Уточняется, что в настоящее время идет работа по расширению списка организаций, которые будут работать в период ограничительных мероприятий.

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