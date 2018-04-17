Опубликовано оперативное видео ФСБ по задержанию членов террористической группировки под Ростовом

Главарь группировки подорвал себя в ходе спецоперации.

Сегодня, 17 апреля, в Ростовской области в ходе спецоперации ФСБ была ликвидирована террористическая группировка, сторонников ИГ*(запрещенная в РФ организация).

Два члена группировки направлялись на встречу со своим главарем в один из домов в селе Ростовской области. Мужчин задержали. Главарь пытался отстреливаться, а затем, когда понял, что уйти не удастся, подорвал себя гранатой и погиб. У задержанных в машине были обнаружены в пластиковом ведре находилась бомба, на заднем сиденье отдельно лежали детонаторы, провода, мобильные телефоны для передачи сигнала, а также электронные носители с материалами, пропагандирующими террористическую деятельность ИГ*.

Позднее появилось в сети оперативное видео по задержанию преступников. Сообщается, что террористы готовили теракт в Ростове.

Видео: ФСБ