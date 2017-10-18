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Пожилой ростовчанин-диабетик заплатит штраф в 150 тыс. рублей за оппозиционный пикет

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В Ростове-на-Дону суд оштрафовал 65-летнего мужчину на 150 тыс. рублей за то, что тот участвовал в акции в поддержку Алексея Навального. Накануне пенсионеру стало плохо в отделении полиции.

В Ростове-на-Дону суд оштрафовал 65-летнего мужчину на 150 тыс. рублей за то, что тот участвовал в акции в поддержку Алексея Навального. Накануне пенсионеру стало плохо в отделении полиции. Об этом пишет "Росбалт".

Крупный штраф пожилой мужчина получил за акцию, прошедшую 7 октября.

Ростовчанина задержали днем в собственной квартире. Правоохранители составили протокол о повторном нарушении правил проведения общественного мероприятия. Весной 2017 года мужчина уже привлекался к административной ответственности за участие в мероприятии "ДИМОНстрация".

После визита пенсионера доставили в отделение полиции. Через некоторое время пенсионер, страдающий несколькими тяжелыми заболеваниями, в том числе диабетом, почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

Решение суда о штрафе активист планирует обжаловать вплоть до ЕСПЧ. 

Теги: алексей навальный , митинги , новости россии
Категории: Новости России

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