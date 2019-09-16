Артист произнес несколько бранных слов во время концерта.

В понедельник, 16 сентября, стало известно, что в Ростове на Шнурова написали заявление из-за нецензурной брани. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным СМИ, на артиста пожаловалась специалист правого отдела Управления Минкультуры России по ЮФО Александра Мирошниченко. Артист произнес несколько бранных слов во время концерта.

Отметим, что на концерте группы "Ленинград" присутствовало 46 тысяч человек. Это один из рекордных показателей стадионного тура Шнурова.

Сам Шнуров этот инцидент пока никак не комментировал.

Ранее мы сообщали о том, что Noize MC высмеял Шнурова в стихах.

Видео:shnurovs/instagram