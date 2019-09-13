Noize MC в стихах высмеял творчество Шнурова

Рэпер отметил, что приемы музыканта "несвежи", как и все его "словоблудие".

Noize MC (Иван Алексеев) в стихотворной форме высмеял творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Рэпер опубликовал на своей странице в Instagram соответствующий ролик.

По словам Noize MC, приемы Шнурова "несвежи", как и все его "словоблудие". Рэпер обвиняет музыканта в том, что он прячется за чужим "пузом", и его "бездарный перформанс" сделан "грязной левой пяткой".

Ролик Noize MC был опубликован в преддверии музыкального поединка. Рэпер и лидер группы "Ленинград" поборются за "титул благороднейшего поэта современности" 23 ноября в Москве, на "ЦСКА Арене".

Ранее мы писали, что суд Петербурга отказал Разину в иске против "Зенита" и Шнурова.

Видео: Noize MC