Школьница устроила фотосессию на памятнике жертвам холокоста в Ростове-на-Дону

В поселке Змиевская балка в 1942 году были убиты около 30 тысяч человек, большинство из них – евреи.

В социальных сетях женщина выложила фотографию школьница, которая устроила фотосессию на мемориале жертвам фашизма в Ростове-на-Дону. Фото было выложено в группе ВКонтакте "Это Ростов, детка".

Вот как молодежь чтит память предков. Школьница залезла на мемориал в Змиевской балке, буквально взгромоздилась на измученные плечи и устроила фотосессию с откровенными позами. Очевидец

По данным СМИ, личность девочки устанавливает полиция.

На опубликованных фотографиях школьница стоит на плечах одной из скульптур, изображающих жертв холокоста. Мемориал был установлена в поселке Змиевская балка, так как именно здесь в 1942 году были убиты около 30 тысяч человек, большинство из них – евреи. В поселке самое большое захоронение жертв холокоста.

3 июня умер последний участник восстания в концлагере "Собибор" Семен Розенфельд.

Фото: ВК/ Это Ростов, детка