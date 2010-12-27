Школьница устроила фотосессию на памятнике жертвам холокоста в Ростове-на-Дону

В социальных сетях женщина выложила фотографию школьница, которая устроила фотосессию на мемориале жертвам фашизма в Ростове-на-Дону. Фото было выложено в группе ВКонтакте "Это Ростов, детка".
Вот как молодежь чтит память предков. Школьница залезла на мемориал в Змиевской балке, буквально взгромоздилась на измученные плечи и устроила фотосессию с откровенными позами.
Очевидец
По данным СМИ, личность девочки устанавливает полиция.
На опубликованных фотографиях школьница стоит на плечах одной из скульптур, изображающих жертв холокоста. Мемориал был установлена в поселке Змиевская балка, так как именно здесь в 1942 году были убиты около 30 тысяч человек, большинство из них – евреи. В поселке самое большое захоронение жертв холокоста.
3 июня умер последний участник восстания в концлагере "Собибор" Семен Розенфельд.
Фото: ВК/ Это Ростов, детка
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