Умер последний участник восстания в концлагере "Собибор" Семен Розенфельд

Сразу после побега заключённых лагерь был закрыт и стёрт с лица земли.

В Израиле на 97-м году жизни скончался последний участников восстания в концлагере "Собибор" Семен Розенфельд. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на главу департамента общественных связей Федерации еврейских общин России.

В последнее время ветеран проживал в поселке Бней Аиш. Там же состоится церемония прощания.

Семён Моисеевич Розенфельд родился 10 октября 1922 года. Будучи участником Второй Мировой войны был взят в плен отправлен в лагерь смерти "Собибор". В октябре 1943 года он принимал участие в восстании, организованном Александром Печерским. Вместе с другими пленными Розенфельд уничтожил 12 охранников-эсэсовцев и вырвался на свободу. Восстание в "Собиборе" стало единственным успешным лагерным восстанием в истории второй мировой войны.

"Собибор" — лагерь смерти, организованный нацистами в Польше. Действовал с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года. Сразу после побега заключённых лагерь был закрыт и стёрт с лица земли, все оставшиеся пленные были сразу расстреляны. Согласно "Энциклопедии холокоста" в Собиборе погибло около 250 000 евреев.

Фото: wikipedia.org