В Ростове-на-Дону сгорела двухуровневая парковка

В сети опубликовали видео горящей парковки на Театральной в Ростове-на-Дону.

Сегодня ночью, на 7 марта, был серьезный пожар: горела двухуровневая автомобильная парковка.

В 23 часа 4 минуты на диспетчерский пульт спасательной службы поступил сигнал о возгорании по адресу: Пролетарский район, улица Закруткина 67в, произошло возгорание на 2 этаже 3х этажного здания. Спасатели до утра боролись с огнем.

В 23.34 (мск) объявлен ранг пожара 1БИС.

В 00.12 (мск) объявлен ранг пожара №2.

В 01.01 (мск) объявлен ранг пожара №3.

В 02.04 (мск) локализация на площади 1500 м. кв.

В 03.21 (мск) ликвидация открытого горения.

В 05.38 (мск) полная ликвидация.

Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 60 чел. личного состава, 17 ед. техники.

Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.

Пострадавших нет. Причину пожара предстоит выяснить специалистам.

Видео: ВК, Весь Ростов-на-Дону