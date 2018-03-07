В Ростове-на-Дону сгорела двухуровневая парковка

Сегодня ночью, на 7 марта, был серьезный пожар: горела двухуровневая автомобильная парковка.
В 23 часа 4 минуты на диспетчерский пульт спасательной службы поступил сигнал о возгорании по адресу: Пролетарский район, улица Закруткина 67в, произошло возгорание на 2 этаже 3х этажного здания. Спасатели до утра боролись с огнем.
В 23.34 (мск) объявлен ранг пожара 1БИС.
В 00.12 (мск) объявлен ранг пожара №2.
В 01.01 (мск) объявлен ранг пожара №3.
В 02.04 (мск) локализация на площади 1500 м. кв.
В 03.21 (мск) ликвидация открытого горения.
В 05.38 (мск) полная ликвидация.
Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 60 чел. личного состава, 17 ед. техники.
Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.
Пострадавших нет. Причину пожара предстоит выяснить специалистам.
Видео: ВК, Весь Ростов-на-Дону