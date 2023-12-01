По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на вещевом рынке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 30 ноября на улице Миронова. В павильонах рынка "Белый Темер" начался пожар. Площадь огня составила 4 000 квадратных метров. Возгоранию был присвоен третий ранг.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. В тушении огня участвовали 113 человек и 33 единицы техники.

Ранее мы сообщали, что один человек погиб в пожаре на севере Москвы.

Видео: МЧС России