В Ростове-на-Дону госпитализировали 13 человек с ожогами после прорыва теплотрассы

На месте происшествия работают 48 человек и 16 единиц техники.

Тринадцать жителей Ростова-на-Дону попали в больницу с ожогами после прорыва теплотрассы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

В понедельник, 21 марта, в 01:20 мск поступила информация о прорыве теплотрассы диаметром 1 000 мм. Инцидент произошел на улице Малиновского,18. Из-за фонтана с горячей водой жильцов рядом расположенных многоквартирных жилых домов пришлось эвакуировать. Кипяток попадал в квартиры через окна. Спасатели вывели из домов 35 человек. Через некоторое время (в 03:30 мск) они вернулись домой.

Ведутся аварийно-восстановительные работы. До 18:00 без теплоснабжения останется один 25-этажных жилой дом по улице 2-я Краснодарская. На месте происшествия работают 48 человек и 16 единиц техники.

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