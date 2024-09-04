Жители дома на Промышленной в Петербурге остались без тепла

Прорыв трубопровода на Промышленной оставил дом в Кировском районе без горячей воды.

В Кировском районе Петербурга один из жилых домов лишился горячего водоснабжения и отопления после аварии на трубопроводе диаметром 150 миллиметров. Об этом сообщили в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Подача горячей воды и отопления в жилой дом по адресу Промышленная улица, 8 в Санкт-Петербурге была ограничена из-за прорыва трубопровода. Сообщение о дефекте поступило в диспетчерскую службу АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" в 11 часов 23 минуты.

На место аварии направлены специалисты теплоснабжающей организации. По информации компании, опасный участок огорожен, вытекание локализовано. В учреждении уточнили, что срок устранения дефекта по нормативам составляет восемь часов.

Фото: freepik