За расклеивание антивоенных листовок петербурженку оштрафовали на 30 тыс. рублей

Ее действия сочили как дискредитацию целей и задач использования вооруженных сил РФ за пределами страны.

В пятницу, 18 марта, Московский суд Петербурга оштрафовал на 30 тыс. рублей девушку, которая расклеивала антивоенные буклеты. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Девушка оставляла листовки на столбах подземной парковки на Пулковском шоссе и еще одну на двери парадной. Ее действия сочили как дискредитацию целей и задач использования вооруженных сил РФ за пределами страны.

В сообщении добавили, что петербурженка подрывала авторитет, имидж и доверие к использованию Вооруженных сил РФ. Она рассказала, что "под давлением общественности" взяла буклеты у друзей, а расклеила их в собственном доме.

Ранее петербуржцев арестовали на 15 суток за граффити с антивоенным лозунгом.

Фото: Piter.tv

