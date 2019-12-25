  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцев арестовали на 15 суток за граффити с антивоенным лозунгом
Сегодня, 10:49
174
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцев арестовали на 15 суток за граффити с антивоенным лозунгом

0 0

Хулиганы решили сделать надписи по пути домой после дня рождения подруги.

Дзержинский районный суд посадил на 15 суток под арест двух петербуржцев, которые написали баллончиком антивоенные лозунги в центре Петербурга. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Надпись "Добро победит зло" появилась на фасаде дома на набережной реки Фонтанки. Кроме того, хулиганы исписали мусорные баки, а также громко использовали бранные слова. 

Ольга Алексеева и Артем Гулевич признали свою вину. По их словам, они возвращались с дня рождения подруги. У девушки с собой был  баллончик с краской красного цвета. 

Наказание вынесли по статье "Мелкое хулиганство". 

По официальной информации от МВД, в Петербурге на протестной акции 6 марта задержали 750 человек. 

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: граффити, лозунг, мелкое хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии