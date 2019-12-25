Петербуржцев арестовали на 15 суток за граффити с антивоенным лозунгом

Хулиганы решили сделать надписи по пути домой после дня рождения подруги.

Дзержинский районный суд посадил на 15 суток под арест двух петербуржцев, которые написали баллончиком антивоенные лозунги в центре Петербурга. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Надпись "Добро победит зло" появилась на фасаде дома на набережной реки Фонтанки. Кроме того, хулиганы исписали мусорные баки, а также громко использовали бранные слова.

Ольга Алексеева и Артем Гулевич признали свою вину. По их словам, они возвращались с дня рождения подруги. У девушки с собой был баллончик с краской красного цвета.

Наказание вынесли по статье "Мелкое хулиганство".

По официальной информации от МВД, в Петербурге на протестной акции 6 марта задержали 750 человек.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга