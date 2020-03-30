Купить защитный костюм можно будет за 2 тысячи рублей.

В Ростехе назвали цену на новый противовирусный костюм. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник в компании.

Стоимость составит около 2 тысяч рублей прокомментировал в государственной корпорации

Известно, что костюмы будут доступны как юридическим, так и физическим лицам. Они будут продаваться в розничных торговых сетях, а также поставляться на предприятия. В Ростехе напомнили, что комбинезон разработан из плотного дублирующего пленочного материала с капюшоном. Он полностью закрывает тело и голову. Вес изделия составляет около 500 грамм. Костюм можно будет использовать вместе с респираторами и перчатками.

Поверхность материала удерживает твердые частицы и защищает от химических веществ. Он также будет оберегать человека от биологических угроз и вирусов. Материал не пропускает горючие, взрывоопасные и вредные газы. Таким образом в нем можно вести дегазационные работы в шахтах. На данный момент комбинезоны уже изготавливаются в дочерней компании "Росхимзащита". Костюмы будут использовать медики, обслуживающий персонал и специализированные службы.

Минприроды выступило против монополии "Ростеха" на рынке отходов.