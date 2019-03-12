В "Росстате" назвали регионы РФ с самой высокой смертностью

самая невысокая убыль населения выявлена на Севере и на Кавказе.

В "Росстате" представили данные экономической и социальной ситуации в регионах РФ. Во время исследования выяснилось, что в Центральной России наблюдается самый высокий показатель смертности.

И итогам прошлого года в России умерло 12,4 человека на тысячу граждан. Аналогичный показатель эксперты зафиксировали и в 2017 году.

Самая низкая смертность оказалась на Кавказе и на севере России. В Ингушетии на тысячу жителей республики зафиксировали только 3 смерти; в Тюменской области – 7,9, а Чечне – 4,2; в Дагестане 4,8; в Якутии – 7,8.

Самую высокую смертность населения заметили в Центральной части. Так, например, в Новгородской области – 16,5; в Ивановской – 16; во Владимирской – 15,8.

По мнению экспертов, приведенные цифры связаны с возрастом населения регионов. Большая убыль населения зафиксирована в регионах, где имеется высокий процент пенсионеров. Там, где живет больше молодежи, наблюдается меньший процент смертности.

Видео: Piter.tv