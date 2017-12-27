В Россию всё больше возвращается заражённых туристов

Российские туристы возвращаются домой с разными вирусами.

Российские туристы стали чаще привозить вирусы из-за границы. В 2017 году представители Роспотребнадзора зафиксировали в три раза больше зараженных, вернувшихся из других стран, чем в 2014-м.

Чтобы не допустить распространения эпидемий в России, сотрудники ведомства проверяют пассажиров из опасных регионов. За прошлый год удалось обнаружить 3 тысячи инфицированных различными вирусами, например, Коксаки. Проверки пассажиров проходят на пропускных пунктах: в морских портах, аэропортах, на железнодорожных станциях, автодорожных переходах и смешанных пунктах пропуска

"Для распространения эпидемии достаточно и единственного очага инфекции — то есть одного человека", - уточняют эксперты.

Также представители Роспотребнадзора для сравнения привели данные за 2014, 2015 и 2016 годы.

"Число лиц с признаками инфекционных заболеваний, выявляемых в пунктах пропуска через границу, ежегодно растет. В 2014 году была выявлена 1 тысяча человек, в 2015-м — 1,6 тысячи, а в 2016-м — 2,3 тысячи заболевших".

В ведомстве добавили, что продолжают фиксировать зараженных и в новом году. В этом году в мире особенно актуальными остаются угрозы таких заболеваний, как холера, малярия, чума, желтая лихорадка, лихорадки Зика, Денге. Неблагополучная обстановка по некоторым из этих инфекций зафиксирована в таких популярных у российских туристов странах, как Таиланд, Вьетнам, Индия, Доминиканская Республика, Шри-Ланка, Мальдивская Республика, Китай.

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