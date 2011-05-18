В России завели первое уголовное дело за последствия самовыгула собаки

Первый подобный случай в практике полиции зарегистрирован в Мурманской области.

Сотрудники российских правоохранительных органов в городе Оленегорске Мурманской области возбудили первое в стране уголовное дело против владельца собаки, которая была оставлена на самовыгуле и нанесла тяжкий вред здоровью человека. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники регионального управления МВД.

Дознавателем возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 Уголовного кодекса РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. сообщение от местной полиции

Оперативники установили, что в апреле 41-летний житель Оленегорска оставил животное без присмотра на самовыгуле у многоквартирного дома. В результате доберман находился в общественном месте, без поводка и намордника. Животное выбежало из-за поворота и совершило столкновение с 80-летней местной жительницей От полученного удара пенсионерка упала. Потерпевшая получила серьезные телесные повреждения. В настоящее время хозяину собаки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: pxhere.com