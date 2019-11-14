Оружие станет альтернативой АК-12.

В России запустили серийное производство нового автомата А-545. Об этом сообщили журналисты из "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу завода имени Дягтерева. Эксперты рассказали, что оружие создано для боевой экипировки солдата "Ратник", Его можно считать главным конкурентом для автомата АК-12.

Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что контракт на поставку автомата с Министерством обороны РФ уже подписан. В оборонном ведомстве ранее говорили о том, что на вооружение Военно-десантных войск до конца 2020 года поступят автоматы А-545, а также снайперские винтовки СВ-98 и СВДС, ВССМ и автоматы АСМ "Вал".

Известно, что использовать А-545 будут представители разведки и спецназ.

В России создадут новый ручной пулемет.