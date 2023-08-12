В России запустили производство новой версии дрона-камикадзе "Овод"

Стоимость второй версии беспилотника ориентировочно оценивается в 65 тысяч рублей.

На территории России запустили мелкосерийное производство второй версии FPV-дрона-камикадзе "Овод". Соответствующей информацией поделились журналисты из информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на руководителя местной проектной группы-производителя Андрея Иванова. Специалист пояснил, что на текущий момент разработано и отправлено на этап изготовления беспилотное воздушное судно "Овод" версии 2.0. Эксперт пояснил, что основным функционирующим беспилотником все еще является версия первой модификации.

Это устройство с модифицированной электронной начинкой, с новой винтомоторной группой, а также с рядом диковин, о которых нельзя говорить. Андрей Иванов, источник агентства

Известно, что "Овод" работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица). Управляющий беспилотником оператор способен в режиме реального времени получать изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков. Стоимость устройства первой модификации достигает пределов 40 тысяч рублей, а второй — примерно 65 тысяч. Российские военнослужащие активно применяют "Оводы" на Авдеевском и Запорожском направлениях в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости