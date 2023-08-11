Собянин: ПВО сбила беспилотник на северо-западе Москвы

Подробности инцидента устанавливаются.

В районе Карамышевской набережной, расположенной на северо-западе российской столице, произошел взрыв. Об этом рассказали Telegram-каналы, ориентируясь на сообщения местных жителей. Очевидцы уведомили в социальных сетях о том, что на место подъезжают экстренные и оперативные службы города. По предварительным данным, на территории мог взорвался беспилотный летательный аппарат. Ранее стало известно о том, что аэропорт "Внуково" закрыл собственное воздушное пространство на прилет и вылет пассажирских рейсов. Это произошло также, по предварительным сведениям, из-за дрона противников.

Авторы Telegram-канала 112 писали о том, что неизвестный беспилотник был замечен в районе города Кубинка, дрон отправился в направлении Москвы. По данным Shot, данный беспилотник заметили специальные радары в районе Можайска на низкой высоте и маленькой скорости. Мэр города Сергей Собянин написал о том, что была зафиксирована попытка пролета одного беспилотника на Москву, но результате работы противовоздушной обороны цель была успешно ликвидирована. Известно на текущий момент, что падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал, серьёзных разрушений нет.

Очевидец рассказал о последствиях взрыва в Сергиевом Посаде.

Фото и видео: Telegram / На видео видно, 112, РИА Новости, BAZA