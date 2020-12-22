В России запасы бензина достигли рекордного уровня

Показатели стали рекордными впервые за два года.

В протоколе биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы (ФАС) говорится, что в впервые за два года объем запасов бензина и дизельного топлива в России достиг рекордного уровня. Об этом пишет ТАСС.

В протоколе речь идет о ситуации на рынке топлива с 26 мая по 2 июня. Отмечается, что в России в начале этого месяца был замечен высокий уровень запасов бензина и дизельного топлива. Они превышают показатели 2020 и 2019 годов. В документе говорится, что для удовлетворения спроса уровня запасов достаточно.

В Центральном диспетчерском управлении (ЦДУ) ТЭК сообщали ранее, что на 31 мая остатки автобензинов в стране составляли 1,64 млн тонн, а дизельного топлива - 2,74 млн тонн.

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