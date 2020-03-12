В России зафиксировано шесть новых случаев коронавируса за сутки

Заболевших нашли в Москве, Краснодарском крае и Калининграде.

В России зафиксировали еще шесть случаев коронавируса за сутки: четверо больных обнаружено в Москве, еще два – в Краснодарском крае и Калининграде. Об этом сообщили в оперативном штабе 12 марта.

Инфицированные москвичи накануне прилетели из Италии, причем оказались на том же рейсе, что и двое ранее заболевших. Специалисты выявили новых коронавирусных больных при отработке контактов предыдущих пациентов. Троих россиян поместили в Коммунарку и инфекционную больницу №3, трое остались на карантине дома.

Ранее сообщалось, что 1,2 тысячи петербуржцев остаются под наблюдением врачей из-за коронавируса.