За сутки от коронавируса в России излечилось 4 317 человек.

В России зафиксировано 7 212 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,6%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 136 048 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 1560. Далее идут Санкт-Петербург — 224, Московская область — 208, Ростовская область — 187, Нижегородская область — 168.

За сутки от коронавируса в России излечилось 4 317 человек. За весь период — 934 146.

За минувшие сутки скончались 108 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 20 056 человек.

Отмечается, что у 25,7% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее Собянин попросил пожилых москвичей оставаться дома из-за коронавируса.

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