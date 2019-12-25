За сутки от коронавируса в России излечилось 9 220 человек.

В России зафиксировано 6 693 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,0%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 647 849 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 745. Далее идут Московская область — 301 , Ханты-Мансийский АО — 279, Свердловская область — 276, Санкт-Петербург — 253.

За сутки от коронавируса в России излечилось 9 220 человек. За весь период — 412 650.

За минувшие сутки скончались 154 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 9 320 человек.

Отмечается, что у 30,2% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

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