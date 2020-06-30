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В Китае выявили потенциально опасный для людей свиной грипп

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Новый вирус является смесью птичьего гриппа и H1N1.

В Китае учёные выявили потенциально опасный для людей свиной грипп, который может вызвать новую мировую пандемию. Об этом пишет The Independent.

Новый штамм обозначили как G4 EA H1N1. Его выявили в результате 30 тысяч мазков, взятых из носа свиней, которые находились на бойнях на всей территории страны. Новый вирус обнаружен в 10 китайских провинциях. Иммунитет к нему выявили у 10% сотрудников свиноводческих ферм.

Учёные рассказывают, что новый вирус является смесью птичьего гриппа и H1N1, который в 2009 году стал смертельным для сотен тысяч людей во всём мире.

Ранее работавший в "красной зоне" врач рассказал о странностях коронавируса.

Видео: Youtube/中視新聞

Теги: вирус, китай, свиной грипп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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