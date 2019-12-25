Работавший в "красной зоне" врач рассказал о странностях коронавируса

По его словам, коронавирус – хитрый противник, который преподносит медикам "немало сюрпризов".

Врач-реаниматолог Максим Лифинский, который проработал в "красной зоне" 45 суток, в интервью "Московскому Комсомольцу" рассказал о странностях коронавируса. По его словам, коронавирус – хитрый противник, который преподносит медикам "немало сюрпризов".

Лифинский заявил, что этот вирус намного умнее человека – он быстро мутирует и совершенствуется. По словам медика, когда врачи уже были уверены, что пациент поправится, ему становилось резко хуже, а показатели тяжело больных наоборот по неизвестным причинам начинали улучшаться.

Также реаниматолог заявил, что в борьбе с COVID-19 успех зависит от врача только на 30%, а на 70% - от самого больного, его настроя и желания жить.

По данным оперативного штаба, в России число заболевших коронавирусом людей с начала пандемии превысило 641,1 тысячу человек. За это время болезнь удалось победить более 403,4 тысячам пациентов, скончались более 9,1 тысячи человек.

Ранее специалисты рассказали, как часто петербуржцам нужно сдавать тест на коронавирус.

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