За сутки от коронавируса в России излечился 8 631 человек.

В России зафиксировано 6 562 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,9%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 700 792 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 621. Далее идут Санкт-Петербург — 295, Ханты-Мансийский АО — 268, Свердловская область — 263, Иркутская область — 240.

За сутки от коронавируса в России излечился 8 631 человек. За весь период — 472 511.

За минувшие сутки скончалось 173 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 10 667 человек.

Отмечается, что у 27,6% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее в ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.