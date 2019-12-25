За сутки от коронавируса в России излечилось 8 444 человека.

В России зафиксировано 5 848 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,7%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 800 849 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 645. Далее идут Свердловская область — 248, Ханты-Мансийский АО — 196, Нижегородская область — 194, Санкт-Петербург — 181.

За сутки от коронавируса в России излечилось 8 444 человека. За весь период — 588 774.

За минувшие сутки скончалось 154 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 13 046 человек.

Отмечается, что у 25,4% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 17 тысяч человек.